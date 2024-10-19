Англія

Наставник дав свій коментар.

Мікеля Артету засмутила поразка від Борнмута (0:2) у 8-му турі АПЛ.

"Я дуже розчарований результатом, ми приїхали за перемогою. З цим суперником і так складно грати, а нам довелося грати вдесятьох 60 або 70 хвилин.

Ми намагалися з усіх сил, у Мартінеллі був найкращий момент у цьому матчі. Гра була сповнена помилок, і ми двічі помилилися по-крупному.

Ми втретє дограємо вдесятьох, це все ускладнює", — сказав головний тренер Арсеналу.

У наступному турі Борнмут гостюватиме у бірмінгемської Астон Вілли, тоді як лондонський Арсенал посеред тижня прийматиме донецький Шахтар у Лізі чемпіонів УЄФА, а вихідними вдома гратиме проти Ліверпуля.