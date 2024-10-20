Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 8-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють Ліверпуль та лондонський Челсі.

Ліверпуль та лондонський Челсі зіграють центральний матч восьмого туру англійської Прем'єр-ліги на Енфілді.

Арне Слот, після перемоги над лондонським Крістал Пелес (1:0), залучив до стартового складу Келлегера до рамки воріт, тоді як Робертсон зіграє на лівому фланзі оборони, а Собослаї долучиться до центру поля.

Енцо Мареска, на тлі нічиєї проти Ноттінгем Форест (1:1), використав із перших хвилин Джеймса та Адарабіойо в обороні, тоді як Михайло Мудрик знову залишився в запасі.

Ліверпуль: Келлегер — Александер-Арнольд, ван Дейк, Конате, Робертсон — Собослаї, Джонс, Гравенберх — Салах, Жота, Гакпо.

Запасні: Ярош, Ендо, Діас, Нуньєс, Мак Аллістер, Цимікас, Кванса, Мортон.



Челсі: Санчес — Джеймс, Адарабіойо, Колвілл, Гюсто — Кайседо, Лавіа — Мадуеке, Палмер, Санчо — Джексон.

Запасні: Беттінелі, Дісасі, Бадьяшиль, Вейга, Фернандес, Дьюзбері-Голл, Нету, Феліш, Нкунку.



Гра Ліверпуль — Челсі почнеться о 18:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.