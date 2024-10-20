Англія

Тренер "синіх" дав свій коментар після гри.

Енцо Марсека задоволений грою Челсі з Ліверпулем, незважаючи на поразку (1:2).

"Нам не подобається програвати або втрачати очки, але мені дійсно сподобалося, як ми зіграли. Ми заслуговували на більше, наш виступ був хорошим.

Більша частина гри пройшла під нашим контролем. У нас були моменти, ми володіли м'ячем. Нам не подобається програвати, але якщо вибирати, то краще так. Команда грала сміливо як із м'ячем, так і без нього.

Я не думаю, що ця гра визначає те, де ми перебуваємо. Ми підготувалися якнайкраще, план спрацював досить добре. Потрібно реалізовувати моменти, але загалом я дуже задоволений гравцями", — сказав головний тренер Челсі.

У наступному турі Ліверпуль гостюватиме в лондонського Арсеналу, тоді як посеред тижня зіграє в Лізі чемпіонів УЄФА на виїзді проти німецького РБ Лейпциг, а лондонський Челсі спочатку навідається до грецького Панатінаїкоса посеред тижня в рамках Ліги конференцій, після чого прийматиме Ньюкасл у рамках АПЛ.