Англія

Тренер "червоних" дав коментар після гри.

Арне Слот вважає матч проти Челсі (2:1) найважчим у цьому сезоні.

"Багато інших матчів теж були складними, але цей, можливо, вийшов найскладнішим через те, скільки у них хороших футболістів і яка у них структура. Нам довелося битися з усіх сил, щоб довести гру до перемоги.

Ми дуже надійно оборонялися всією командою. Прекрасна працездатність. Гра ускладнилася через те, що, по-моєму, було ухвалено певні рішення не на нашу користь, особливо непризначення пенальті наприкінці першого тайму. Повести 2:0 до перерви — це була б зовсім інша справа. Потім ми пропустили, але знову проявили себе і забили другий гол.

Що кращий твій суперник, то більше потрібно битися. В АПЛ дуже багато хороших команд, тож якщо ти хочеш перемагати, то маєш боротися і сподіватися на те, що індивідуальні якості гравців зіграють визначальну роль.

Ми показали себе — це головне", — сказав головний тренер Ліверпуля.

У наступному турі Ліверпуль гостюватиме в лондонського Арсеналу, тоді як посеред тижня зіграє в Лізі чемпіонів УЄФА на виїзді проти німецького РБ Лейпциг, а лондонський Челсі спочатку навідається до грецького Панатінаїкоса посеред тижня в рамках Ліги конференцій, після чого прийматиме Ньюкасл у рамках АПЛ.