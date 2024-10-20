Англія

Остання вікторія була в березні 2021 року.

Челсі три з половиною роки не може обіграти Ліверпуль.

Сьогодні команда Енцо Марески поступилася в матчі 8-го туру АПЛ із рахунком 1:2.

Востаннє "сині" перемагали "червоних" 4 березня 2021 року. Відтоді Ліверпуль виграв 5 матчів (зокрема по пенальті у фіналах Кубка Англії та Кубка ліги), ще 5 зустрічей завершилися внічию.

Челсі програв мерсисайдцям останні три матчі із загальним рахунком 2:7.

У наступному турі Ліверпуль гостюватиме в лондонського Арсеналу, тоді як посеред тижня зіграє в Лізі чемпіонів УЄФА на виїзді проти німецького РБ Лейпциг, а лондонський Челсі спочатку навідається до грецького Панатінаїкоса посеред тижня в рамках Ліги конференцій, після чого прийматиме Ньюкасл у рамках АПЛ.