Англія

Ювілей українського захисника.

Цими вихідними Арсенал поступився Борнмуту в матчі АПЛ 0:2. Для захисника "вишень" Іллі Забарного ця перемога стала визначною не тільки з огляду здобутку трьох очок.

Українець відіграв свій 50-й матч в АПЛ, повідомляє пресслужба клубу.

Нагадаємо, Забарний виступає за Борнмут із зими 2023 року, коли приєднався до клубу із Динамо. Український клуб отримав за свого гравця трохи менш як 23 мільйонів євро.

На рахунку Забарного 1 гол за "вишень". В поточному сезоні АПЛ він відіграв всі 8 матчів в АПЛ.

Додамо, що Забарний увійшов до символічної збірної АПЛ.