Італія

Керманич Інтера прокоментував перемогу над Ромою.

У рамках восьмого туру італійської Серії A міланський Інтер на Стадіо Олімпіко переграв Рому.

Рома — Інтер 0:1 Відео голу та огляд матчу Серії А

Після завершення гри головний тренер "змій" Сімоне Індзагі прокоментував виступ власної команди.

"Для мене бути поруч у рейтингу бомбардирів Інтера із такими гравцями, як Іштван Ньєрш, важить багато значить. Відтоді, як я сюди приїхав, до мене ставилися так, ніби я тут народився. Це те, що значить для мене багато.

Я повинен продовжувати працювати, як ми це й робимо зараз. Сьогодні ми зіткнулись із дуже сильним суперником після національних збірних, із багатьма кадровими труднощами. Тому сьогодні ми повинні були показати, що є командою, і всі це побачили.

Але ми повинні продовжувати в тому ж дусі ще й тому, що в нас також є Ліга чемпіонів посеред тижня, а потім буде Ювентус.

Найкрасивіший гол за Інтер? Для мене — це перший, гол головою на на Джузеппе Меацца проти Кальярі. Гол, із якого все почалось.

Золотий м’яч? Я багато говорив із Мессі про збірну, але не про Золотий м'яч. Я щасливий, що збірна переживає такий момент і за те, що Лео досі грає з нами. Я дуже радий, що потрапив у шортлист премії France Football, тому що я завжди наполегливо працюю, і індивідуальні нагороди мають велике значення.

Для мене особисто це важливо, але я завжди думаю про команду в першу чергу: якщо приходять нагороди, то це заслуга команди, клубу і персоналу.

У нас чудовий колектив, я щасливий, тому що кожен працює по-своєму, щоб підняти рівень.

Я присвячую нагороду Гравець цього матчу моїй мамі та дружині, тому що сьогодні в Аргентині День матері", — заявив італійський фахівець.

У наступному турі міланський Інтер прийматиме туринський Ювентус.