Україна

Форвард Кривбасу прокоментував перемогу над Зорею.

Криворізький Кривбас напередодні в рамках десятого туру української Прем’єр-ліги обіграв на виїзді луганську Зорю.

Зоря — Кривбас 0:1 Відео гола та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри нападник "червоно-білих" Даніель Соса прокоментував виступ власної команди.

"Я тільки повернувся з розташування своєї збірної, а вже сьогодні був важливий матч для Кривбасу. Я повністю віддавався на полі, щоб принести результат і я дуже щасливий забити гол.

Так, я міг робити і дубль, але трохи не пощастило. Утім вийшло, що й одного точного удару вистачило. Як виявилось, це дуже важливий м’яч для нашої команди, який приніс довгоочікувану перемогу.

У нас є проблема з реалізацією, ми створюємо дуже багато моментів, проте забиваємо не так часто, як нам хотілося б. Потрібно ще більше працювати на тренуваннях, щоб забивати частіше.

Зараз ми повертаємось додому з перемогою, нам необхідно виправляти ситуацію з реалізацією, тож будемо плідно тренуватись і вже в наступних матчах краще розпоряджатися власними моментами.

Психологічно це дуже важливий успіх для нашої команди. До цього ми програли двічі поспіль, хоча показували непоганий футбол. Тож зараз у нас є хороший емоційний поштовх, щоб покращувати результати, адже Кривбас — це хороша команда і вона заслуговує бути серед лідерів у чемпіонаті.

Але для цього необхідно старанно працювати кожного дня", — заявив ніґерський виконавець.

У наступному турі криворізький Кривбас прийматиме черкаський ЛНЗ.