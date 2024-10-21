Форвард Кривбасу прокоментував перемогу над Зорею.
Даніель Соса, фото ФК Кривбас
21 жовтня 2024, 11:14
Криворізький Кривбас напередодні в рамках десятого туру української Прем’єр-ліги обіграв на виїзді луганську Зорю.
Зоря — Кривбас 0:1 Відео гола та огляд матчу УПЛ
Після завершення гри нападник "червоно-білих" Даніель Соса прокоментував виступ власної команди.
"Я тільки повернувся з розташування своєї збірної, а вже сьогодні був важливий матч для Кривбасу. Я повністю віддавався на полі, щоб принести результат і я дуже щасливий забити гол.
Так, я міг робити і дубль, але трохи не пощастило. Утім вийшло, що й одного точного удару вистачило. Як виявилось, це дуже важливий м’яч для нашої команди, який приніс довгоочікувану перемогу.
У нас є проблема з реалізацією, ми створюємо дуже багато моментів, проте забиваємо не так часто, як нам хотілося б. Потрібно ще більше працювати на тренуваннях, щоб забивати частіше.
Зараз ми повертаємось додому з перемогою, нам необхідно виправляти ситуацію з реалізацією, тож будемо плідно тренуватись і вже в наступних матчах краще розпоряджатися власними моментами.
Психологічно це дуже важливий успіх для нашої команди. До цього ми програли двічі поспіль, хоча показували непоганий футбол. Тож зараз у нас є хороший емоційний поштовх, щоб покращувати результати, адже Кривбас — це хороша команда і вона заслуговує бути серед лідерів у чемпіонаті.
Але для цього необхідно старанно працювати кожного дня", — заявив ніґерський виконавець.
У наступному турі криворізький Кривбас прийматиме черкаський ЛНЗ.