Команда незадоволена нереалізацією.
Олександр Драмбаєв, фото ФК Кривбас
21 жовтня 2024, 14:33
Захисник криворізького Кривбасу Олександр Драмбаєв розповів про виїзну перемогу в 10 турі УПЛ над луганською Зорею — 1:0.
"Дуже цікава гра була. Кривбас створив багато моментів, у яких міг забивати набагато більше. Найголовніше, що ми здобули результат — перемогу, і це нас дуже радує. Ми забили один гол та зіграли "на нуль" — це хороший результат для нас.
Ми розуміли, що нам треба додавати та обовʼязково забивати. Ми в кожному матчі граємо тільки на перемогу, і цей поєдинок – не виключення. Добре, що створюємо чимало моментів, але над реалізацією продовжимо працювати, щоб забивати набагато більше.
Перевага в один гол доволі хитка. Тому останні хвилини матчу прогнозовано були напруженими. Так, треба забивати більше, щоб спокійно доводити гру до перемоги", — сказав Драмбаєв.
Зоря — Кривбас 0:1 Відео гола та огляд матчу УПЛ