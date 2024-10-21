Україна

Команда незадоволена нереалізацією.

Захисник криворізького Кривбасу Олександр Драмбаєв розповів про виїзну перемогу в 10 турі УПЛ над луганською Зорею — 1:0.

"Дуже цікава гра була. Кривбас створив багато моментів, у яких міг забивати набагато більше. Найголовніше, що ми здобули результат — перемогу, і це нас дуже радує. Ми забили один гол та зіграли "на нуль" — це хороший результат для нас.

Ми розуміли, що нам треба додавати та обовʼязково забивати. Ми в кожному матчі граємо тільки на перемогу, і цей поєдинок – не виключення. Добре, що створюємо чимало моментів, але над реалізацією продовжимо працювати, щоб забивати набагато більше.

Перевага в один гол доволі хитка. Тому останні хвилини матчу прогнозовано були напруженими. Так, треба забивати більше, щоб спокійно доводити гру до перемоги", — сказав Драмбаєв.

Зоря — Кривбас 0:1 Відео гола та огляд матчу УПЛ