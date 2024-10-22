Англія

Гендиректор Шахтаря вірить у те, що українському вінгеру ще вдастся себе проявити у Лондоні.

Генеральний директор донецького Шахтаря Сергій Палкін вкотре висловився про рівень виступів українського вінгера Михайла Мудрика з моменту його переходу до лондонського Челсі у січні 2023 року.

"Найбільша моя угода за 20 років роботи в Шахтарі? Ми продали Михайла Мудрика в Челсі за 70 мільйонів євро плюс 30 мільйонів бонусами. Це була найбільша угода в історії України.

Мудрик не проявляє себе в Челсі? Вам не потрібна Ferrari, якщо ви не вмієте нею керувати. В такому випадку цілком достатньо звичайної машини. Коли ви купуєте Ferrari, ви повинні подумати, як ви будете з нею поводитися. Ось що я думаю про Мудрика в Челсі.

Я впевнений, що він продемонструє свої якості, якщо отримає шанс. Він абсолютно унікальний футболіст, це видно за його виступами у складі збірної України. Таких гравців дуже мало", — цитує слова Сергія Палкіна Spox.

У цьому сезоні Михайло Мудрик провів за Челсі 425 хвилин у восьми матчах у всіх турнірах, в яких він відзначився трьома асистами. При цьому в рамках АПЛ український вінгер наразі програє конкуренцію за місце в складі, зігравши лише 81 хвилину у чотирьох зустрічах чемпіонату Англії.

Раніше повідомлялося, що Челсі не розглядатиме пропозицій щодо продажу чи оренди Михайла Мудрика в зимове трансферне вікно.