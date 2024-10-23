Англія

Ексфутболіст набирає обертів у тренерській діяльності.

Колишній англійський півзахисник Джек Вілшир завершив кар’єру професійного футболіста ще влітку 2022 року, після чого розпочав пошуки себе в новому амплуа.

32-річний вихованець шкіл Лутона та лондонського Арсеналу працював на посаді тренера юнацької команди "канонірів" віком до 18 років, однак після 59 матчів отримав іншу пропозицію.

Норвіч, який наразі йде в Чемпіоншипі на сьомій сходинці турнірної таблиці, запросив Джека ввійти до тренерського штабу на чолі з 35-річним данцем Йоганнесом Гофф Торупом.

Вілшир працюватиме безпосередньо з основною командою "канарок".