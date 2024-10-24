Данського тренера все влаштовує в Брентфорді.
Франк та Тен Гаг, getty images
24 жовтня 2024, 15:50
Головний тренер англійського Брентфорда Томас Франк висловився щодо чуток про призначення на посаду керманича Манчестер Юнайтед.
"Ймовірно, я вже в найкращому клубі світу. Кінець розмови. Найкращий з точки зору лідерських якостей, культури. Навіщо мені залишати це місце?
Все може статися. І вам може знадобитися нове натхнення, можливо, ви знайдете інше натхнення у своєму клубі й залишитеся.
Звичайно, якби мені коли-небудь запропонували перейти у великий клуб і я б вирішив піти туди, це, ймовірно, не зробило б моє життя кращим. Думаю, ми всі це знаємо.
Це виклик, який потрібно спробувати. Але це не те, про що я думаю", — сказав Франк у подкасті The Sports Agents.