Англія

Португалець має надію на трофей.

Наставник Фенербахче Жозе Моурінью вважає, що МЮ має шанс отримати медалі переможців АПЛ, якщо Манчестер Сіті покарають за фінансові порушення.

"Я думаю, що у МЮ ще є шанс виграти лігу того сезону, якщо Сіті покарають.

У такому разі я сподіваюся, що керівництво Юнайтед вручать мені медаль і виплатять бонус", — сказав Моурінью.

Манкуніанці все ще можуть стати чемпіонами Англії 2018 року, якщо Манчестер Сіті буде визнано винним у порушенні фінансових правил ліги і позбавлено титулів.