Англія

Керманич "синіх" прокоментував прогрес українського вінгера.

Гол та дубль асистів Мудрика допоміг Челсі розбити Панатінаїкос. Головний тренер Челсі Енцо Мареска прокоментував гру українського вінгера.

"Я дуже радий за нього. Ми проводимо чимало часу, щоб допомагати нашим гравцям. Ми працювали над тим, щоб вінгери забігали до штрафного майданчика саме в ту позицію, з якої він забив.

У нього були проблеми з цими забіганнями, проте тепер він їх робить. Це стосується не лише його, але й Нету, Мадуеке та Санчо.

Процес вивчення та опанування у нього проходить повільніше,порівняно з іншими, але він росте", — сказал Мареска.

У поточному сезоні Мудрик провів 9 матчей у всіх турнірах: на його рахунку 1 гол та 5 асистів.