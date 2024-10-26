Англія

Така несподівана інформація.

Манчестер Сіті фігурує серед кандидатів на виліт з англійської Прем'єр-ліги за підсумками поточного сезону.

У суботу "містяни" мінімально обіграли Саутгемптон і очолили турнірну таблицю з 23 очками після дев'яти турів.

Як зазначає Squawka, головний кандидат на виліт за поточних розкладів — Саутгемптон, який замикає таблицю з одним набраним очком. Також у трійці опинилися Іпсвіч і Лестер, а далі йдуть Вулвергемптон, Евертон і Крістал Пелес.

Що примітно, сьоме місце серед найімовірніших невдах сезону ділять Манчестер Сіті і Вест Гем. Зрозуміло, у випадку "містян" справа не в результатах на полі — експерти враховують можливе покарання за підсумками слухань про 115 фінансових порушень.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті встановив історичний рекорд Ліги чемпіонів.