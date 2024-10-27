Англія

Серйозні запити у дортмундців.

Англійські Тоттенгем, Ліверпуль, Арсенал та Челсі виявляють серйозний інтерес до вінгера дортмундської Боруссії Джеймі Байно-Гіттенса. Про це повідомляє Bild.

За інформацією джерела, "джмелі" дали зрозуміти зацікавленим клубам, що не відпустить 20-річного англійця менш ніж за 100 млн. євро.

Підкреслюється, що дортмундці готові розглянути варіант із продажем Байно-Гіттенса наступного літа.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 35 млн. євро.

Цього сезону Джеймі Байно-Гіттенс відіграв за Боруссію Д 12 матчів, забив п'ять голів та віддав три результативні передачі.