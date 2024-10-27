Серйозні запити у дортмундців.
Гіттенс, getty images
27 жовтня 2024, 13:24
Англійські Тоттенгем, Ліверпуль, Арсенал та Челсі виявляють серйозний інтерес до вінгера дортмундської Боруссії Джеймі Байно-Гіттенса. Про це повідомляє Bild.
За інформацією джерела, "джмелі" дали зрозуміти зацікавленим клубам, що не відпустить 20-річного англійця менш ніж за 100 млн. євро.
Підкреслюється, що дортмундці готові розглянути варіант із продажем Байно-Гіттенса наступного літа.
Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 35 млн. євро.
Цього сезону Джеймі Байно-Гіттенс відіграв за Боруссію Д 12 матчів, забив п'ять голів та віддав три результативні передачі.