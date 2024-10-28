Англія

Данець може переїхати на Олд Траффорд.

Головний тренер англійського Брентфорда Томас Франк найближчим часом може очолити Манчестер Юнайтед. Про це повідомляє The Guardian.

Зазначається, що серед інших кандидатів є колишній керманич каталонської Барселони Хаві та головний тренер лісабонського Спортінга Рубен Аморім.

Повідомляється, що португалець, ймовірно, захоче залишитися в Спортінгу щонайменше до кінця сезону. В свою чергу іспанський фахівець, вважається аутсайдером у боротьбі за тренерське крісло в Манчестер Юнайтед. Офіційно з Хаві ще не зв'язувалися.