Англія

Чергова потужна новина.

Головний тренер лісабонського Спортінга Рубен Аморім в усній формі погодився очолити Манчестер Юнайтед. Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, Манчестер Юнайтед готовий виплатити "левам" десять мільйонів євро компенсації за дострокове розірвання трудової угоди з Аморімом. Сам португальський фахівець не проти негайно приєднатися до МЮ.

Після дев'яти зіграних турів Манчестер Юнайтед розташовується на 14-му рядку в турнірній таблиці АПЛ, набравши 11 очок.