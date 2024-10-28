Чергова потужна новина.
Аморім, getty images
28 жовтня 2024, 22:18
Головний тренер лісабонського Спортінга Рубен Аморім в усній формі погодився очолити Манчестер Юнайтед. Про це повідомляє The Athletic.
За інформацією джерела, Манчестер Юнайтед готовий виплатити "левам" десять мільйонів євро компенсації за дострокове розірвання трудової угоди з Аморімом. Сам португальський фахівець не проти негайно приєднатися до МЮ.
Після дев'яти зіграних турів Манчестер Юнайтед розташовується на 14-му рядку в турнірній таблиці АПЛ, набравши 11 очок.