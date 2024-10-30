Англія

17-річний форвард приєднається до "сорок" у серпні 2025 року.

Ньюкасл на своєму офіційному сайті оголосив про підписання нападаючого Динамо Тбілісі Вахтанга Салії.

Деталі угоди із молодим грузинським талантом не розголошуються.

17-річний форвард приєднається до "сорок" у серпні 2025 року, коли йому виповниться 18 років.

Салія дебютував за Динамо Тбілісі у листопаді минулого року.

Нинішнього сезону Вахтанг провів 32 матчі, в яких забив сім голів та віддав два асисти.