17-річний форвард приєднається до "сорок" у серпні 2025 року.
Вахтанг Салія, ФК Ньюкасл
30 жовтня 2024, 12:58
Ньюкасл на своєму офіційному сайті оголосив про підписання нападаючого Динамо Тбілісі Вахтанга Салії.
Деталі угоди із молодим грузинським талантом не розголошуються.
17-річний форвард приєднається до "сорок" у серпні 2025 року, коли йому виповниться 18 років.
Салія дебютував за Динамо Тбілісі у листопаді минулого року.
Нинішнього сезону Вахтанг провів 32 матчі, в яких забив сім голів та віддав два асисти.