Англія

"Червоні дияволи" вважають поточні переговори зі Спортінгом лише формальністю.

Напередодні офіційно стало відомо про те, що Манчестер Юнайтед звільнив Еріка тен Гага з посади головного тренера першої команди через незадовільні результати, а найбільш ймовірним наступником нідерландського фахівця є Рубен Аморім із лісабонського Спортінга.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, боси МЮ та Спортінга продовжують підтримувати прямий контракт, щоб остаточно домовитися про майбутній переїзд португальського фахівця на Олд Трафорд.

За інформацією джерела, в таборі Юнайтед вважають поточні переговори лише формальністю, оскільки впевнені у майбутньому призначені Аморіма на посаду головного тренера першої команди "червоних дияволів". В МЮ хочуть якнайшвидше досягти угоди.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед має заплатити Спортінгу 10 мільйонів євро відступних за Рубена Аморіма.