Англія

Португалець, ймовірно, очолить Юнайтед.

Манчестер Юнайтед визначився з головним кандидатом на посаду головного тренера клубу після відставки Еріка тен Гага. Ним стане наставник Спортінга Рубен Аморім.

За даними авторитетних інсайдерів Ніколо Скіри та Фабріціо Романо, Манчестер Юнайтед задіяв пункт про виплату 10 млн євро задля дочасного розірвання контракту португальця зі Спортінгом.

Сторони підпишуть контракт до 2027 року.

Після дев'яти зіграних турів Манчестер Юнайтед розташовується на 14-му рядку в турнірній таблиці АПЛ, набравши 11 очок.