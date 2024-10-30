Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1/8 фіналу Кубку Англійської ліги, у якому зіграють лондонський Тоттенгем та Манчестер Сіті.

Лондонський Тоттенгем та Манчестер Сіті зіграють на Тоттенгем Готспур Стедіум у 1/8 фіналу Кубка англійської ліги.

Анге Постекоглу, після поразки в дербі від Крістал Пелес (0:1), залучив до стартового складу Грея та Дрегушіна в обороні, тоді як Сарр та Бентанкур гратимуть у опорній зоні, а Вернер розташується ліворуч в атаці.

Хосеп Гвардіола, на тлі перемоги над Саутгемптоном (1:0), використав із перших хвилин Ортегу до рамки воріт, тоді як Стоунз, Аканджі та Аке зіграють у обороні, Гюндоган, Макейті та О'Райлі розташуються в центрі поля, а Нунес очолить атаку.

Тоттенгем: Вікаріо — Грей, Ромеро, Дрегушін, ван де Вен — Матар Сарр, Бентанкур — Джонсон, Кулусевські, Вернер — Соланке.

Запасні: Форстер, Порро, Девіс, Удоджі, Біссума, Бергвалль, Меддісон, Мур, Рішарлісон.



Манчестер Сіті: Ортега — Льюїс, Стоунз, Аканджі, Аке — Гюндоган, Макейті, О’Райлі — Савіо, Нунес, Фоден.

Запасні: Едерсон, Діаш, Ковачич, Голанд, Сілва, Гвардіол, Райт, Сімпсон-П'юсі, Альфа-Рупрехт.



Гра Тоттенгем — Манчестер Сіті почнеться о 22:15 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.