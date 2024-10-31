Англія

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Кубка англійської ліги, що відбувся 30 жовтня 2024 року.

У рамках 1/8 фіналу Кубка англійської ліги Брайтон у домашньому протистоянні поступився Ліверпулю.

Команди в рівній боротьбі та без голів завершили перший тайм зустрічі.

Однак після перерви колектив Арне Слота почав ловити суперників на контратаках, за рахунок чого в підсумку залишив за собою дуель, яка вийшла надрезультативною.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Брайтон — Ліверпуль у рамках 1/8 фіналу Кубка англійської ліги-2024/25:

Брайтон — Ліверпуль 2:3

Голи: Адінгра, 81, Лемпті, 90 — Гакпо, 46, 63, Діас, 85

Брайтон: Стіл — Лемпті, ван Геке (Велтман, 68), Ігор, Кадіоглу (Еступіньян, 46) — Віффер, Модер (Гіншелвуд, 68) — Адінгра, Енсісо (Велбек, 76), Груда (Мітома, 76) — Фергюсон.

Ліверпуль: Ярош — Бредлі, Гомес, Кванса (Конате, 90+1), Робертсон — Мортон (Ньйоні, 64), Собослаї (Салах, 71), Ендо (Мак Аллістер, 64) — Діас, Гакпо (Нуньєс, 71), Джонс.

Попередження: Ендо, Конате