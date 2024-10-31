Англія

Англійському клубу доведеться трохи зачекати.

Звільнення нідерландського фахівця Еріка тен Гага з посади головного тренера англійського Манчестер Юнайтед за підсумками невдалого початку сезону примусило клуб розпочати пошуку кандидатів йому на заміну.

Цей процес був нетривалим, адже керманича лісабонського Спортінга вже давно вів не один англійський клуб, і "Червоні дияволи" в підсумку зупинились саме на цьому варіанті.

Напередодні Манчестер Юнайтед отримав запевнення в тому, що контракт буде підписано вже до завершення поточного тижня.

Однак поміж англійським та португальським клубами одразу виникла ще одна домовленість — Аморім залишиться працювати на чолі "левів" на матч чемпіонату проти Браги на виїзді (10 листопада) та домашню гру в рамках Ліги чемпіонів УЄФА проти англійського Манчестер Сіті (5 листопада).

Тобто, португальський фахівець розпочне роботу з "Червоними дияволами" вже після початку листопадової міжнародної павзи.

Розірвання контракту Аморіма із Спортінгом коштуватиме Юнайтед 10 млн євро + 1 млн євро за персонал його тренерського штабу.