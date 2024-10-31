Англія

Дуже суперечлива заява італійського фахівця.

Головний тренер Челсі Енцо Мареска прокоментував поразку в 1/8 фіналу Кубка ліги від Ньюкасла (0:2). Його слова наводить офіційний сайт "синіх".

"Я думаю, що моя ротація спрацювала, якщо ми аналізуємо гру. Якщо говорити про результат, то це не спрацювало, звичайно.

Перед першим голом Ньюкасла ми контролювали гру. Пропустивши гол, втратили контроль на десять хвилин і пропустили другий м'яч. Але потім знову перехопили ініціативу і створювали чудові моменти. Другий тайм ми контролювали повністю.

Я розумію, що найважливіше у футболі — результат. Але з точки зору гри Челсі був сильним майже весь матч. Ми програли через невдалі десять хвилин", — сказав Мареска.