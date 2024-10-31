Англія

У Ман Сіті катастрофа з травмованими.

Головний тренер Ман Сіті Пеп Гвардіола поскаржився на велику кількість травм в команді.

"У нас справжні проблеми, тому що щодо хлопців є питання, подивимося, як вони відновлюватимуться.

Так, у нас справді великі труднощі, тому що за дев'ять років тут у мене ніколи не було такої ситуації з багатьма травмами з багатьох причин. У цій ситуації гравці виходять на передній план ще більше, ніж будь-коли.

На цьому тижні в нас мало часу на відновлення. Ми маємо 13 польових гравців.

Савіо отримав удар у штрафному майданчику, подивимося, що з ним. Удар припав у кістку, тож, сподіваюся, нічого небезпечного.

Наш капітан Кайл Вокер травмований. Я не думаю, що він чи Кевін де Брюйне повернуться до перерви на матчі збірних, як і Джек Гріліш.

Це тяжко. Аканджі відчув, що в нього щось із м'язами, він хотів ризикнути [і зіграти], але ми сказали – ні, ніякого ризику. Рубен Діаш теж іноді має проблеми.

З кожною грою стає дедалі важче. Можливо, в якийсь момент ми знову будемо разом. Хлопці у команді борються 24 години на добу, щоби бути з нами. Я цього не забуду", – сказав Пеп.