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Молодіжна збірна України, фото - УАФ
31 жовтня 2024, 15:25
Молодіжна збірна України в листопаді в межах підготовки до фінального турніру Євро-2025 U-21 на виїзді зіграє з командами Португалії та Італії.
Товариський матч Португалія — Україна відбудеться у парафії Алверка-ду-Рібатежу 15 листопада. Гра на стадіоні Алверка розпочнеться о 19:30.
Поєдинок Італія — Україна пройде у Спеції 19 листопада. Гра на стадіоні Альберто Пікко стартує о 19:15.
Нагадаємо, синьо-жовті достроково оформили путівку до фінального турніру Євро-2025 (U-21), а в 10-му турі кваліфікаційного турніру визначилося, що зробили це із другого місця в групі.
Жеребкування фінального турніру за участі 16 збірних (чотири групи по чотири команди) відбудеться 3 грудня у Братиславі.
Нагадаємо, Євро-2025 пройде з 12 по 29 червня 2025 року у Словаччині.