Україна

Топсуперники для молодіжки.

Молодіжна збірна України в листопаді в межах підготовки до фінального турніру Євро-2025 U-21 на виїзді зіграє з командами Португалії та Італії.

Товариський матч Португалія — Україна відбудеться у парафії Алверка-ду-Рібатежу 15 листопада. Гра на стадіоні Алверка розпочнеться о 19:30.

Поєдинок Італія — Україна пройде у Спеції 19 листопада. Гра на стадіоні Альберто Пікко стартує о 19:15.

Нагадаємо, синьо-жовті достроково оформили путівку до фінального турніру Євро-2025 (U-21), а в 10-му турі кваліфікаційного турніру визначилося, що зробили це із другого місця в групі.

Жеребкування фінального турніру за участі 16 збірних (чотири групи по чотири команди) відбудеться 3 грудня у Братиславі.

Нагадаємо, Євро-2025 пройде з 12 по 29 червня 2025 року у Словаччині.