Англія

Результату не було.

Тимчасовий виконувач обов'язків головного тренера Манчестер Юнайтед Руд ван Ністелрой висловився про звільнення нідерландського фахівця Еріка тен Гага. Його слова наводить BBC.

"Очевидно, у футболі все залежить від результатів. Ерік теж це говорив. У передсезонці ми працювали над новим ігровим підходом, всі були налаштовані позитивно та старанно працювали, щоб вивести клуб на новий рівень.

Іноді трапляються речі, які неможливо пояснити. Було так багато ігор, у яких ми заслуговували на більше. Я говорю про матчі з Фенербахче, Вест Гемом, Крістал Пелес, Порту. Але ми знаємо, що результат має ключове значення, така суть нашої роботи", — сказав ван Ністелрой.