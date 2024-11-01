Керманич "канонірів" висловився про майбутній матч із Ньюкаслом.
Мікель Артета, Getty Images
01 листопада 2024, 19:26
У рамках десятого туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Арсенал вирушить у гості до Ньюкасла.
Головний тренер "канонірів" Мікель Артета поділився очікуваннями від майбутнього протистояння з "сороками".
"Ми хочемо бути першими. Ми знаємо ситуації, з якими нам доведеться зіткнутися цього сезону. Ми знаємо, з яким важким викликом зіткнемося завтра, і ми повністю готові до нього.
Позиція Ньюкасла в лізі після дев'ять ігор складна, але подивіться на матчі, які вони провели, і деякі ситуації, з якими вони стикалися.
Це фантастична команда, яку дуже добре тренують. Це чудовий стадіон для гри. Я знаю, з чим ми там зіткнемося, тому чекаємо цього з нетерпінням", — цитує слова Артети Football London.
Матч Ньюкасл Юнайтед — Арсенал відбудеться в суботу, 2 листопада, о 14:30 за київським часом.