Англія

Керманич "канонірів" висловився про майбутній матч із Ньюкаслом.

У рамках десятого туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Арсенал вирушить у гості до Ньюкасла.

Головний тренер "канонірів" Мікель Артета поділився очікуваннями від майбутнього протистояння з "сороками".

"Ми хочемо бути першими. Ми знаємо ситуації, з якими нам доведеться зіткнутися цього сезону. Ми знаємо, з яким важким викликом зіткнемося завтра, і ми повністю готові до нього.

Позиція Ньюкасла в лізі після дев'ять ігор складна, але подивіться на матчі, які вони провели, і деякі ситуації, з якими вони стикалися.

Це фантастична команда, яку дуже добре тренують. Це чудовий стадіон для гри. Я знаю, з чим ми там зіткнемося, тому чекаємо цього з нетерпінням", — цитує слова Артети Football London.

Матч Ньюкасл Юнайтед — Арсенал відбудеться в суботу, 2 листопада, о 14:30 за київським часом.