У рамках десятого туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 на нас чекає протистояння між Ньюкасл Юнайтед та лондонським Арсеналом, яке відбудеться на Сент-Джеймс Парк.

[ * ] — позиція в турнірній таблиці АПЛ перед початком туру

СУБОТА, 2 ЛИСТОПАДА, 14:30. СЕНТ-ДЖЕЙМС ПАРК, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДЖОН БРУКС. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Враховуючи єврокубкові амбіції Ньюкасла, нинішні справи підопічних Едді Гау в чемпіонаті Англії останнім часом точаться далеко не найкращим чином. "Сороки" не знають перемог у внутрішній першості протягом останніх п'яти матчів, і головною причиною таких незадовільних результатів є вельми скромний рівень ротації складу, який підкріплюється ще й наявними травмами деяких ключових виконавців.

Дванадцяте місце – це далеко не те, на що розраховують саудівські інвестори. Загалом, і за рівнем футболу Ньюкасл Юнайтед не демонструє на даний момент нічого такого, що натякало б на майбутнє потрапляння команди до єврокубків. Тим не менш, світло в кінці тунелю є — напередодні "сороки" обіграли експериментальний склад Челсі та вийшли до чвертьфіналу Кубка англійської ліги. Тим часом варто нагадати, що команда Гау продовжує бути вкрай неприємним суперником для багатьох команд, особливо високого рівня. І хоч зараз "сороки" часто схильні втрачати очки — банально тому, що їх не вистачає фізично, але навіть у такому стані вони здатні відбирати ті самі очки у грандів, як це було з Манчестер Сіті.

Якщо говорити про травми, то уболівальники Арсеналу – ті люди, які зараз чудово зрозуміють фанатів Ньюкасла. Тільки лінивий не говорив про кадрові проблеми "канонірів" на старті поточного сезону, головною з яких стала втрата капітана та головного плеймейкера команди Мартіна Едегора, що позначилося на атакуючих атрибутах лондонців та їхньому поточному стилі футболу. Так, сьогодні рідко можна бачити від Арсеналу гру в тотальний контроль, і в той же час все частіше підопічні Мікеля Артети роблять ставку на більш прагматичний підхід — все ж таки потрібно якось розподіляти фізичні кондиції на довгу дистанцію та на кілька фронтів.

На даний момент Арсенал розташовується на третьому рядку в турнірній таблиці АПЛ, відстаючи від лідируючого Манчестер Сіті аж на п'ять очок. Далеко не кращий стан справ для претендента на чемпіонський титул, але ще є час виправити ситуацію на свою користь. Більше того, варто зазначити, що свої очки "каноніри" втрачали в тих моментах, де цього найменше очікувалося і тоді, коли команду підводили вилучення. Чи можна зараз сказати, що Арсенал більше не має права на помилки? Частково можна, але з іншого боку, всі ми розуміємо, що сезон тільки розпочався, і кожен колектив ще має можливість виправити поточну ситуацію.

За версією компанії FAVBET , фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Мікеля Артети. Так, на перемогу Арсеналу пропонується коефіцієнт 1,98, тоді як потенційний успіх Ньюкасла оцінюється показником 3,90. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,60. Серед ймовірних результатів радимо звернути увагу на варіант із "Перемога Арсенал в 1 гол або нічия — Так", який оцінюється коефіцієнтом 1,87.