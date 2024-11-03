Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу в рамках АПЛ, який пройде 3 листопада і розпочнеться о 18:30.

У рамках десятого туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 на нас чекає протистояння між Манчестер Юнайтед та лондонським Челсі, яке відбудеться на стадіоні Олд Траффорд.

[ * ] — позиція в турнірній таблиці АПЛ перед початком туру

НЕДІЛЯ, 3 ЛИСТОПАДА, 18:30. ОЛД ТРАФФОРД, МАНЧЕСТЕР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — РОБЕРТ ДЖОНС. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Напередодні Манчестер Юнайтед пережив звільнення свого головного тренера Еріка тен Гага- звільнення, яке напрошувалося вже давно, якщо враховувати рівень футболу та безпосередньо самі результати команди. Хтось буде говорити про два виграти кубкові трофеї, проте ці успіхи можна сміливо вважати так званим "замилуванням очей". Трофеї дійсно були, але вони ніяк не компенсували провали "червоних дияволів" у внутрішній першості та єврокубках, якщо враховувати ті всі багатомільйонні трансфери, які отримував нідерландський фахівець з перших днів своєї роботи на Олд Траффорд.

Можна назвати це традиційним позитивним імпульсом після зміни головного тренера, але перший матч Манчестер Юнайтед без Еріка тен Гага пройшов напрочуд дуже добре для команди як із погляду самої гри, так і з погляду самого результату. Посеред тижня манкуніанці у результативному протистоянні здолали Лестер Сіті та пробилися до чвертьфіналу Кубка англійської ліги — і сталося це таким чином, ніби сама команда згадала, що таке реалізовувати свої моменти. Утім, вже відомо, що новим керманичем Юнайтед стане португальський фахівець Рубен Аморім, а зараз ми матимемо можливість подивитися за останніми напрацюваннями "нідерландської банди", але вже під керівництвом Руда ван Ністерлоя.

Якщо говорити про Челсі, то тут ми можемо зробити певні проміжні підсумки після чергової зміни тренерського штабу, яка наразі проходить більш успішно, ніж попередні. Енцо Мареска, черговий учень Хосепа Гвардіоли, став демонструвати на чолі "пенсіонерів" не тільки задовільні результати, а й доволі цікавий та ефектний футбол, який і хотіли з перших днів бачити нові американські власники клубу.

Так, безсумнівно, часом Челсі здатен робити помилки, особливо в експериментальних складах, в чому ми наочно могли переконатися цього тижня в рамках Кубка англійської ліги проти Ньюкасла. Утім, той виліт із кубкового турніру не відміняє того факту, що зараз "пенсіонери" є прямими претендентами на потрапляння до єврокубків і довгоочікувано нарешті почали рухати у правильному напрямку, систематично даючи своїм вболівальникам приводи для радощів.