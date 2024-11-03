Англія

Команда Забарного провела видатну гру.

Головний тренер Борнмута Андоні Іраола висловився про перемогу над Манчестер Сіті (2:1) в рамках 10-го туру АПЛ. Його слова наводить BBC.

"Коли обігруєш Реал, це чимось схоже. У таких матчах ти розумієш, що маєш показати свій найкращий рівень і чекати, щоб у них був не найкращий день. Ми повинні були відчути тиск, і наприкінці було дуже напружено.

Я дуже задоволений, одна справа — обіграти "Сіті", але інша — грати краще за такого суперника. Ми грали без страху, намагалися пресингувати, коли могли, і захищатися, коли це було потрібно. В останні десять хвилин було небезпечно. Від цього зовсім не отримуєш задоволення. Тиск був величезним, але ми впоралися", — сказав Іраола.