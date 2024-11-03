Англія

Вольова перемога "червоних".

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот прокоментував важку перемогу над Брайтоном (2:1) в рамках 10-го туру АПЛ. Цитує нідерландського фахівця BBC.

"Нам потрібен був такий другий тайм, тому що в першому нас переграли. Вони більше володіли м'ячем, були агресивнішими без м'яча. Але в другому таймі все змінилося, ситуація стала абсолютно протилежною.

Наші нападники забили голи, але головна відмінність полягала в тому, що ми краще розташовувалися на полі і набагато більше володіли м'ячем. Без м'яча вони створювали нам проблеми, але в другому таймі ми почали тиснути.