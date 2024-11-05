Англія

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату України, що відбувся 5 листопада 2024 року.

У рамках десятого туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Фулгем здобув вольову перемогу над Брентфордом із рахунком 2:1.

Команда Томаса Франка під завісу протистояння мала мінімальну перевагу завдяки голу Янельта, проте вже у компенсований до другого тайму час Гаррі Вілсон, який вийшов на заміну, своїм вражаючим дублем перевернув хід і результат матчу на користь "дачників".

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Фулгем — Брентфорд у рамках 10-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25:

Фулгем - Брентфорд 2:1

Голи: Вілсон, 90+2, 90+7 - Янельт, 24

Фулгем: Лено — Тете (Кастань, 73), Андерсен, Бессі, Робінсон — Перейра (Траоре, 65), Берге — Нельсон (Вілсон, 82), Сміт-Роу (Керні, 82), Івобі — Хіменес (Муніз, 73).

Брентфорд: Флеккен — Роерслев, Коллінз, Піннок, Ван ден Берг — Нергор, Янельт (Ярмолюк, 90) — Мбемо (Мі, 86), Дамсгор (Шаде, 72), — Льюїс-Поттер (Карвалью, 73) — Вісса (Єнсен, 72).

Попередження: Вілсон — Роерслев.