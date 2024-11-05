Англія

Відбувся черговий матч чемпіонату Англії.

У матчі десятого туру англійської Прем'єр-ліги Фулгем на своєму полі вирвав перемогу над Брентфордом із рахунком 2:1.

Гості відкрили рахунок на 24 хвилині зусиллями Віталі Янельта, проте "дачники" змогли відігратися наприкінці зустрічі, коли на другій компенсованій хвилині до другого тайму Гаррі Вілсон зрівняв цифри на табло. За п'ять хвилин Вілсон оформив дубль та вирвав перемогу для господарів поля.

Український півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк з'явився на полі лише на третій компенсованій хвилині замінивши Янельта.

Після десяти турів Брентфорд набрав 14 очок і посідає 11 місце в АПЛ, а у Фулгема — 13 балів та 12 рядок.

Фулгем - Брентфорд 2:1

Голи: Вілсон, 90+2, 90+7 - Янельт, 24

Фулгем: Лено — Тете (Кастань, 73), Андерсен, Бессі, Робінсон — Перейра (Траоре, 65), Берге — Нельсон (Вілсон, 82), Сміт-Роу (Керні, 82), Івобі — Хіменес (Муніз, 73).

Брентфорд: Флеккен — Роерслев, Коллінз, Піннок, Ван ден Берг — Нергор, Янельт (Ярмолюк, 90) — Мбемо (Мі, 86), Дамсгор (Шаде, 72), — Льюїс-Поттер (Карвалью, 73) — Вісса (Єнсен, 72).

Попередження: Вілсон — Роерслев.