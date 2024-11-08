Англія

Здобувши індивідуальну нагороду новозеландець увійшов в історію чемпіонату Англії.

Центрального нападника Ноттінгем Форест Кріса Вуда нещодавно оголосили найкращим гравцем АПЛ у жовтні.

За даними офіційного сайту чемпіонату Англії, 32-річний виконавець став як першим представником цього клубу, так і першим новозеландцем, якому вдалося здобути цю нагороду.

"Я на сьомому небі від щастя. Це фантастичне досягнення. Це заслуга всієї команди, того, як вона працює. Я не зміг би досягти цього без них. Вони надають мені всі можливості, тож добре, що я зумів ними скористатися", — заявив Вуд.

Зазначимо, що в неділю, 10 листопада, Ноттінгем Форест прийматиме Ньюкасл Юнайтед (11-й тур АПЛ). У Кріса буде можливість вперше в своїй кар'єрі відзначитися голом у п'ятому поспіль матчі турніру.

Зараз на його рахунку вісім результативних ударів у десяти поєдинках чемпіонату Англії-2024/25. Разом із Браяном Мбемо він перебуває на другій сходинці рейтингу найкращих бомбардирів, трьома голами поступаючись Ерлінгу Голанду.

Також нагадаємо, що найкращим тренером АПЛ у жовтні став керманич Ноттінгем Форест Нуну Ешпіріту Санту.