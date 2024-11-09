Англія

В Мадриді іншої думки.

Володар Золотого м'яча-2024 Родрі висловився про свій успіх. Його слова наводить іспанське видання Marca.

"Я не відчував жодного страху перед можливим не отриманням Золотого м'яча. Ви не можете засмучуватися, якщо не виграєте індивідуальний приз, тому що це не ваше рішення, а результат голосування. Людині властиво шукати визнання за свою роботу, але це визнання приходить насамперед від мене самого. Я займаюся тим, що оцінюю свій прогрес і досягнення. Пишаюся тим, чого домігся.

Коли тебе визнають на дуже високому рівні, незалежно від того, виграєш ти в підсумку чи ні, це приємно. Крім того, для мене дуже важливий командний аспект. Наприклад, минулого року Голанд міг виграти. Я хотів прийти і підтримати його в цей момент.

Важливо не тільки вміти перемагати, а й вміти програвати. А цього року, після моєї довгої травми і реабілітації, ця подія була як ковток свіжого повітря. Тому, коли я вирішив приїхати, то головним чином для того, щоб насолодитися цим чудовим вечором", — сказав Родрі.