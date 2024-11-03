Поведінка "дорослої" організації.
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03 листопада 2024, 15:11
Мадридський Реал розірвав відносини з організаторами церемонії Золотий м'яч, особливо з журналом France Football, після того, як вінгер "вершкових" Вінісіус Жуніор не виграв цю престижну нагороду. Про це повідомляє Marca.
За інформацією джерела, Реал виключив будь-які контакти з УЄФА, окрім питань щодо організації матчів. У Мадриді вважають, що тепер Вінісіусу навряд чи коли-небудь вручать Золотий м'яч, тоді як сам бразильський футболіст не розуміє, що ще йому потрібно зробити для отримання цієї нагороди.
Нагадаємо, Золотий м'яч-2024
був вручений півзахиснику збірної Іспанії та Манчестер Сіті Родрі.