Англія

Відбулися ще два матчі чергового туру чемпіонату Англії.

У рамках 11-го туру англійської Прем'єр-ліги в суботу, 9 листопада, завершилися ще два поєдинки.

Вулвергемптон перервав свою десятиматчеву серію без перемог у домашній зустрічі з Саутгемптоном. Однак, вибратися із зони вильоту їм це не допомогло.

Вулвергемптон — Саутгемптон 2:0

Голи: Сарабія, 2, Кунья, 51

Вулвергемптон: Са (Бельгард, 46) — Буено, Доусон, Тоті — Семеду, Леміна, Ж. Гомес, Аїт-Нурі (Доерті, 90+5) — Сарабія (Бельгард, 46), Кунья (Р. Гомеш, 90) — Ларсен (Гедеш, 73)

Саутгемптон: Рамсдейл — Вокер-Пітерс, Гарвуд-Белліс, Беднарек, Стівенс (Сугавара, 61), Меннінг (Діблінг, 46) — Армстронг, Арібо (Бреретон Діас, 75), Лаллана (Угочукву, 61), Фернандеш — Арчер (Онуачу, 73)

Попередження: Бельгард — Гарвуд-Белліс, Рамсдейл, Вокер-Пітерс, Угочукву

У лондонському дербі між Крістал Пелес і Фулгемом сильнішими були другі. Господарі поля залишилися в меншості ще за мінімальної переваги гостей.

Крістал Пелес — Фулгем 0:2

Голи: Сміт-Роу, 45+2, Вілсон, 83

Крістал Пелес: Гендерсон — Клайн (Дукуре, 62), Лакруа, Геї — Муньйос (Кпорха, 88), Чалоба, Камада, Мітчелл — Сарр (Агбінон, 88), Девенні (Шлупп, 74) — Матета

Фулгем: Лено — Тете, Андерсен, Бессі, Робінсон — Перейра (Керні, 82), Берге — Івобі (Рід, 88), Сміт-Роу (Траоре, 88), Нельсон (Вілсон, 82) — Хіменес (Муніз, 75)

Попередження: Івобі

Вилучення: Камада, 76