Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Англії, що відбувся 9 листопада 2024 року.
Брайтон - Манчестер Сіті, Getty Images
10 листопада 2024, 00:35
Гол О’Райлі в дебютному матчі АПЛ приніс перемогу Брайтону над Манчестер Сіті.
Колектив Пепа Гвардіоли сенсаційно програв!
Огляд матчу:
Брайтон - Манчестер Сіті 2:1
Голи: Педро, 78, О'Райлі, 83 - Голанд, 23
Брайтон: Вербрюгген — Велтман, ван Геке, Жуліо, Еступіньян — Адінгра (Груда, 66), Гіншелвуд (Шон О'Райлі, 57), Аярі (Балеба, 46), Мітома (Модер, 90) — Рюттер (Педро, 66), Велбек
Манчестер Сіті: Едерсон — Льюїс, Вокер, Сімпсон-П'юсі, Гвардіол — Ковачич — Савіньйо (Де Брюйне, 74), Фоден, Гюндоган (Сілва, 72), Нунеш — Голанд
Попередження: Аярі, Жуліо — Льюїс, Сімпсон-П'юсі, Голанд.