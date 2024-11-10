Все буває вперше.
Пеп, getty images
10 листопада 2024, 11:51
В рамках 11-го туру англійської Прем'єр ліги Манчестер Сіті поступився Брайтону (1:2).
Після невдалого результату у грі з "чайками", серія поразок Ман Сіті сягнула вже чотирьох матчів в усіх турнірах. До матчу з Брайтоном "містяни" програли Тоттенгему (1:2) в Кубку ліги, Борнмуту (1:2) в АПЛ та Спортінгу (1:4) у Лізі чемпіонів.
Таким чином, у Пепа Гвардіоли найгірша серія поразок у тренерській кар'єрі. Іспанський фахівець ще ніколи не програвав стільки матчів поспіль в ігровий час.
В мюнхенській Баварії у 2015 році було чотири поразки поспіль з урахуванням серії пенальті в півфіналі Кубка Німеччини з дортмундською Боруссією (1:1, 0:2 по пен. — прим.).