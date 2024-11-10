Команда залишила турнір.
Жорді Альба, gettyimages
10 листопада 2024, 19:33
Інтер Маямі вилетів до 1/8 фіналу МЛС від Атланти. Захисник Маямі Жорді Альба прокоментував невдачу своєї команди.
"Позаду добрий сезон, але ми хотіли виграти ще більше. Я не той, хто збирається зараз щось міняти. Але цей формат здається мені трохи несправедливим.
Зрозуміло, що так було багато років, але якби щось залежало від мене, я запропонував би, щоб чемпіон однієї конференції грав проти іншої. Так було б чесно.
Повторюю, вітання команді-суперниці. Думаю, вони дуже добре билися з нами, воротар був чудовий і добрий", – сказав Альба.