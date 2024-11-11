Англія

Сьогодні в клуб приїде Аморім.

Тимчасовий тренер Манчестер Юнайтед Руд ван Ністелрой прокоментував перемогу над Лестером (3:0) в АПЛ та підбив підсумки свого недовгого керування командою.

"Було помітно, що гравці билися впродовж усієї гри. Ми забили два чудові голи, було кілька хороших моментів, але ми не контролювали хід гри повною мірою. Ці три очки були важливими.

У чотирьох матчах Бруну забив кілька важливих голів та віддав гольову передачу. Саме Бруну допомагає команді найбільше. Перед матчем я поговорив з Алехандро Гарначо — він багато грав, і мені хотілося, щоб він виявив себе з лави запасних, я радий, що це спрацювало. Ми вирішили: "Вичавім з цих чотирьох матчів максимум". Думаю, ми добре попрацювали.

Мені дуже сподобався цей короткий, але дивовижний період. Ми знаходимося в невизначеній ситуації, але ми намагалися виконувати свою роботу та допомагати клубу, і це дуже важливо. Було багато емоцій, уболівальники завжди підтримували мене та команду у скрутні моменти – це особливий момент.

Я не можу висловити, як вдячний їм, цей період ми завершили з добрими результатами та гарним зв'язком.

Тепер нам доведеться дізнатися про подальші плани", – сказав ван Ністелрой.

Сьогодні, 11 листопада, до команди приїде новий тренер Рубен Аморім.