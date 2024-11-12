Англія

На жаль, подібних історій останнім часом стає все більше.

Англійський футбол напередодні згенерував чергову скандальну ситуацію, до якої потрапив відомий рефері Девід Кут, який раніше дозволив собі публічно висловити образи на адресу Ліверпуля та його колишнього головного тренера Юргена Клоппа.

Однак ця історія не стала єдиною в Англії за минулу добу.

Як повідомляє журналіст Джек Гоен, щодо неназваного гравця Прем’єр-ліги поліцейські тижнем раніше провели слідчі дії в форматі допиту, після висування звинувачень у сексуальних злочинах проти трьох жінок.

Відомо наразі лише те, що йдеться про 30-річного футболіста, якого вперше затримували ще в 2022 році.

Нагадаємо, що раніше стало відомо про першу неоднозначну історію всередині Манчестер Юнайтед після призначення нового головного тренера Рубен Аморіма.