Англія

Хірургічне втручання мало незначний характер.

Захисник Арсеналу Бен Вайт може пропустити найближчі матчі своєї команди через дискомфорт у коліні. Про це повідомляє The Standard.

За інформацією джерела, під час міжнародної паузи за погодженням із "канонірами" 27-річному англійцю провели незначну операцію на коліні.

Зазначається, що останні матчі Вайт грав через біль і проблема з коліном переслідувала його більшу частину сезону.

У нинішній кампанії Вайт провів 12 матчів, у яких віддав одну гольову передачу.

Додамо, що в лазареті Арсеналу знаходяться ще три захисники — Ріккардо Калафіорі, Такехіро Томіясу та Кіран Тірні.

Після 11 турів Арсенал набрав 19 очок і посідає четверте місце у турнірній таблиці АПЛ.