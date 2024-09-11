Ліга націй

Цікаве рішення захисника Арсенала.

Після переможного для збірної Англії домашнього матчу проти Фінляндії в рамках другого туру Ліги націй УЄФА, журналісти під час прес-конференції запитали тимчасового головного тренера "трьох левів" Лі Карслі про можливе кадрове підсилення його команди.

Зокрема, згадувався фланговий захисник лондонського Арсеналу Бен Вайт, однак керманич заперечив його появу в таборі національної команди найближчим часом.

"Скажу вам прямо — я не планував розмовляти з Беном Вайтом цього приводу. Він сам попросив не телефонувати йому з приводу збірної Англії.

Відтоді ми більше не розмовляли, це суто його рішення", — заявив англійський фахівець.

Нагадаємо, що Вайт дебютував за збірну ще влітку 2021 року в грі проти Австрії (1:0), однак відтоді провів усього чотири матчі й усі вони були товариськими.