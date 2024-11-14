Англія

Нідерландець може залишитися в Англії.

Нідерландський фахівець Руд ван Ністелрой привернув до себе увагу представника англійського Чемпіоншипа Бернлі.

Зазначається, що колишній тренер ПСВ та МЮ розглядається як основний кандидат на посаду головного тренера "бордових".

Ван Ністелрой нещодавно залишив Манчестер Юнайтед після того, як новий головний тренер "червоних дияволів" Рубен Аморім вирішив, що не хоче бачити його у своєму тренерському штабі. Проте хороша робота в МЮ та нідерландському ПСВ справила враження на керівництво Бернлі, і ті готові запропонувати ван Ністелрою очолити команду в разі, якщо нинішнього тренера клубу Скотта Паркера буде звільнено.

Під керівництвом Руда ван Ністелроя Манчестер Юнайтед провів чотири зустрічі, в яких здобув три перемоги та один раз зіграв внічию.