Англія

Легенда МЮ.

Нідерландський фахівець Руд ван Ністелрой попрощався з вболівальниками Манчестер Юнайтед. Прощальний пост він опублікував в соцмережі Instagram.

"Всім у Манчестер Юнайтед, особливо персоналу, гравцям та вболівальникам, хочу подякувати вам від щирого серця за ваші неймовірні зусилля та підтримку.

Для мене було привілеєм і честю представляти клуб як гравець, асистент та головний тренер, і я завжди буду дорожити спогадами, які ми розділили разом.

Манчестер Юнайтед завжди посідатиме особливе місце в моєму серці, і я сподіваюся, що незабаром на Олд Траффорд буде ще багато славних днів — не тільки тому, що я хочу, щоб клуб досяг успіху, а й тому, що ви всі на це заслуговуєте!

Всього найкращого і бережіть себе", — написав ван Ністелрой.