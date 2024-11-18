Англія

Все через трансфер в МЮ.

Головний тренер Херенвена Робін ван Персі розповів, що через те, що він перейшов з Арсеналу в МЮ свого часу, не мріє тепер про роботу в лондонському клубі.

"Я навіть не сподіваюся працювати в Арсеналі. Я думаю, що ці двері закриті. Через мій перехід до Манчестер Юнайтед, я так вважаю. У футболі ніколи не знаєш, але це моя думка. Для них це ще чутливо, а не для мене. Особливо це чутливо для вболівальників Арсеналу.

Мені дуже подобається тут, і я дуже пишаюся тим, що буду тренером Херенвена. Я відчуваю себе дуже бажаним у клубі та серед уболівальників. Я також вважаю, що важливо, щоб ви відчували себе гостинно", — сказав ван Персі в коментарі Football London.

Як футболіст ван Персі вигравав чемпіонат Англії, а також ставав бронзовим та срібним призером чемпіонату світу.