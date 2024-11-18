Україна

Чергове призначення українських арбітринь на міжнародні матчі.

На матчі 4-го туру групового етапу жіночої Ліги чемпіонів-2024/2025 Вольфсбург (Німеччина) — Галатасарай (Туреччина), який відбудеться 20 листопада, працюватиме українська арбітриня. Про це інформує сайт УАФ з посиланням на УЄФА.

Наша землячка Світлана Грушко виконуватиме обов’язки одного з лайнсменів в інтернаціональній бригаді македонської арбітрині Івани Пройковської.

Раніше повідомлялось, що Українські арбітри працюватимуть на поєдинках першого раунду відбору юнацького Євро-2025 U-17.